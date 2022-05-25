Мэр Мариуполя рассказал о найденном в городе стихийном захоронении

Большое количество трупов людей нашли в двух вырытых траншеях на старом кладбище Мариуполя. Как рассказал в беседе с РИА «Новости» мэр города Константин Иващенко, эту территория находилась под контролем запрещенного в РФ националистического батальона «Азов»* и вооруженных формирований Украины.

Мэр Мариуполя добавил, что слышал от местных жителей о том, что тела в течении марта в траншеи скидывали неизвестные в военной форме.

«Мы будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди», — заявил Иващенко.

Опрошенные корреспондентом агентства очевидцы отметили, что траншеи на кладбище выкопали трактором еще в начале марта.

«Приезжали машины и что-то выгружали в черных пакетах, выгружали и скидывали в яму. Это то, что я видел… Я лично видел три раза. Но люди говорят, это было на протяжении месяца… При мне было 30 тел, может, больше 30», — поделился один из горожан.

Мариуполь полностью освободили после сдачи в плен скрывающихся в катакомбах завода «Азовсталь» боевиков националистического батальона. Российские военные провели разминирование основных точек города, и освободили порт, из которого вышли пять иностранных судов.

* «Азов» — вооруженное националистическое объединение, запрещенное в России.