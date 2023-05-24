Спецоперация 24 мая 2023, 04:54 «Стерли с лица земли». Беженец из Артемовска рассказал, как ВСУ специально разрушали город Беженец из Артемовска рассказал о планомерном и долгом разрушении города ВСУ РИА «Новости»

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Беженец из Артемовска по имени Олег рассказал, как ВСУ разрушали город, действуя долго и планомерно. Украинские военные открыто заявляли о желании стереть Артемовск с лица земли, сообщил РЕН ТВ.

По словам мужчины, от его дома остались одни руины. Его разрушали долго, хотя часть дома обрушили за пять минут.

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«Первого подъезда нет. Грубо говоря, до четвертого этажа сложили все. Я за свой микрорайон могу сказать. Я его не узнал, потому что идешь — места знакомые, а не можешь понять, где ты идешь… Нашего микрорайона нет, его стерли с лица земли», — рассказал Олег.

Беженца вместе с 26 другими горожанами вывезли из города 19 мая. При эвакуации украинские военные обстреляли людей, несмотря на то, что в группе были в основном женщины. Когда жителей вывезли, оказалось, что двое убиты и двое ранены.

У Олега в Артемовске погиб отец. В одной из 10-этажек задохнулись в пожаре муж и жена. Мужчина намерен вернуться в город после окончания боевых действий.

Ранее действующий офицер одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Хохол» рассказал, что ВСУ во время боевых действий за Артемовск проявили более жестокое отношение к мирным жителям, чем в Мариуполе. Они прикрывались людьми, а также сгоняли в подвалы и закидывали гранатами.