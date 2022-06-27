Стекло «Тигра» спасло экипаж танка от 30‐милиметрового снаряда

Экипаж танка Т-80 спасся в ходе спецоперации на Украине благодаря стеклу «Тигра». Военные выжили, несмотря на попадание в них 30-миллиметрового снаряда.

«Несмотря на внушительный калибр, на лобовом стекле бронеавтомобиля остались лишь трещины и след от попадания. Теперь восстановлением машины занимаются специалисты рембатальона», — сообщил телеканал «Звезда».

Ранее телеканал сообщил, что украинские силы пытались подбить Т-80 кумулятивным снарядом. Танк получил повреждения, но военные смогли добраться до ремонтной базы самостоятельно. Машина снова сможет отправиться в бой через несколько дней.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости демилитаризировать и денацифицировать соседнюю страну. Также, по его словам, необходимо прекратить издевательства и геноцид мирного населения Донбасса.