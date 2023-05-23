Спецоперация 23 мая 2023, 00:12 Ставшего снайпером ВСУ спортсмена-легкоатлета ликвидировали в Артемовске «РВ»: ставший снайпером экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом уничтожен в Артемовске Официальное интернет-представительство президента Украины

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Спортсмен-легкоатлет, бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский уничтожен в боях в Артемовске. После начала спецоперации он стал снайпером ВСУ, а 15 мая погиб в «бахмутской мясорубке», сообщил Telegram-канал «Русская весна».

В мирной жизни спортсмен выиграл несколько республиканских турниров.

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«Богдан Ходаковский 2000 года рождения — экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин Киевской области. Победитель ряда чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике. 15 мая попал в „бахмутскую мясорубку“, где и был переработан», — сказано в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен трех боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр». В начале мая бойцы этого украинского подразделения массово сдались в плен российской стороне. В последний раз остатки этой бригады видели при отступлении в район «Домино» при взятии Артемовска бойцами «Вагнера».