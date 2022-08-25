В России предложили узаконить статус добровольца — участника спецоперации на Украине. Таким образом семьи погибших военных смогут получать пенсию по потере кормильца. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Подобный закон уровняет по военных и служащих-добровольцев. Размер выплаты для их семей составит 200% от социальной пенсии.

В Министерстве обороны изданию пояснили, что законопроект находится на самой ранней стадии. Еще предстоит определить, кого считать военным добровольцем и как этот статус подтверждать документально.

«Вероятнее всего, потребуется ввести новый документ: скажем, при поступлении человека на службу в качестве добровольца военкомат, к которому он приписан, обязан будет выдавать ему справку по установленному образцу», — рассказали в ведомстве