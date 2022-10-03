Старший сержант из ремонтного подразделения ВС России спас четырех раненых солдат | 360°

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Старший сержант из ремонтного подразделения ВС России спас четырех раненых солдат

Минобороны России рассказало о подвиге старшего сержанта Сердюкова, спасшего 4 раненых

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Старший сержант Игорь Сердюков, работавший в ремонтном подразделении ВС России, спас четырех раненых солдат. О еще одном герое спецоперации рассказало Минобороны.

С первых дней спецоперации Сердюков занимался восстановлением вооружения, военной и специальной техники, поврежденной во время боевых действий. Проводил ремонт, замену узлов и агрегатов на автотранспорте. В районе одного из населенных пунктов оказались повреждены несколько единиц бронетехники российской батальонно-тактической группы. Его ремонтное подразделение начало эвакуацию поврежденных машин, но по дороге в пункт техобслуживания попало под обстрел.

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«Быстро сориентировавшись в данной ситуации, Игорь Сердюков занял выгодную позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех националистов, после чего, умело маневрируя на поле боя, эвакуировал в безопасный район две БМП и четырех раненых солдат», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Минобороны РФ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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