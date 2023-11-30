30 ноября 2023, 10:50
Старший расчета ПТРК рассказал, что в украинский Leopard 1A5 попали с одного выстрела
Бойцы расчета ПТРК уничтожили первый украинский танк Leopard 1A5 немецкого производства. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» старший формирования с позывным Питер рассказал подробности ликвидации спецтехники.
«Увидели, навелись, сделали выстрел, попали, доложили командиру. Командир сказал: „Жги кошку“», — поделился деталями военный.
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Героев наградили медалями «За отвагу» и сертификатом на сумму 700 тысяч рублей.
Украина
Танки
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