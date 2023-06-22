Спецоперация 22 июня 2023, 07:11 Старший прапорщик группировки «Восток» спас колонну с боеприпасами на Запорожском направлении Старший прапорщик Иванов спас колонну с боеприпасами под минометным обстрелом ВСУ РИА «Новости»

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На Запорожском направлении колонна автомобилей с боеприпасами попала под минометный обстрел. Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона группировки «Восток» старший прапорщик Павел Иванов спас военных и технику от нападения Вооруженных сил Украины, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач», — сказал он.

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Колонна с боеприпасами двигалась на одном из участков Запорожского направления в пункт назначения, но попала под минометный огонь противника. Командование приказало спрятать технику в лесополосе. Опытный старший прапорщик первым делом решил сбить украинский дрон, который помогал корректировать огонь, из стрелкового оружия. Удар оказался успешным.

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