Станцию управления комплекса БЛА Bayraktar уничтожили под Днепропетровском | 360°

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Станцию управления комплекса БЛА Bayraktar уничтожили под Днепропетровском

Минобороны РФ: станцию управления БЛА Bayraktar уничтожили под Днепропетровском

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Российские силы уничтожили в рамках спецоперации на Украине наземную станцию управления комплекса беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов Bayraktar», — сказал он.

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По системе нанесли удары оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерии и ракетных войск.

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Российские военные за последние сутки также поразили шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Бахмутское, Щурово, Верхнекаменское, в ДНР. Кроме того, удары были нанесены в районе населенного пункта Сухой Ставок в Херсонской области.

Минобороны РФ

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