Спецоперация 10 декабря 2022, 13:44 Станцию контбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и две установки «Град» уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтоженных в ДНР установках «Град» и станции AN/TPQ-36 РИА «Новости»

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Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по позициям украинских боевиков и уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в районе села Торского. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Около города Северска в ДНР уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», стоявшие на огневых позициях.

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За минувшие сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре беспилотника ВСУ около поселка Еленовка и сел Благовещенка и Валерьяновка.

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Кроме того, ПВО сбили 10 снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», выпущенных украинскими боевиками по населенным пунктам Запорожской области.

За сутки российские военные поразили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, а также нанесли удары по 92 артиллерийским подразделениям украинских войск на боевых позициях в 197 районах скопления живой силы и военной техники противника.