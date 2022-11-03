Станция техобслуживания в ЛНР оказалась разрушена при обстреле ВСУ | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 07:23 Станция техобслуживания в ЛНР оказалась разрушена при обстреле ВСУ ВСУ за сутки выпустили 4 ракеты HIMARS по ЛНР

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ВСУ 2 ноября продолжили обстреливать территорию Луганской Народной Республики из американской РСЗО HIMARS. В результате в Северодонецке оказалось разрушено здание станции технического обслуживания.

Судя по сводке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), за день ВСУ ударили по территории республики два раза. Под обстрел попали Северодонецк (в 09:15) и Сватово (в 16:50). По ним выпустили четыре ракеты. СЦКК поделился фотографиями и видео с последствиями ударов.

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Днем ранее украинские боевики также обстреливали Сватово, но применяя артиллерийское орудие с боеприпасами калибром 155 миллиметров. Снаряд повредил газопровод среднего давления.

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Вчера Минобороны России доложило, что ВСУ попытались пойти в наступление в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки Луганской Народной Республики. ВС России пресекли эти попытки. Удалось ликвидировать около 250 украинских боевиков.