Спецоперация 13 марта 2024, 18:24 Станет еще хуже. ВСУ пообещали скорый перелом в конфликте Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ РИА «Новости»

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Ситуация в зоне боевых действий на Украине может достигнуть переломного момента уже к лету. Это произойдет на фоне истощения ВСУ, сообщило издание Advanced.

«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии ВСУ, положение Украины продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — указали авторы статьи.

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Он добавил, что такого исхода нужно ожидать уже будущим летом. В настоящее время Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой боеприпасов и людей. Силы украинских войск тают, поэтому мощный прорыв ВС России практически неизбежен.

Аналитик напомнил, что армия России выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений, протяженность которых составляет сотни километров. А вот ВСУ этого делать не стали, что является большой ошибкой.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос ранее заявил, что укрепления ВС России значительно превосходят оборонительные конструкции Украины в зоне СВО.