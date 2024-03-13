13 марта 2024, 18:24
Станет еще хуже. ВСУ пообещали скорый перелом в конфликте
Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ
Ситуация в зоне боевых действий на Украине может достигнуть переломного момента уже к лету. Это произойдет на фоне истощения ВСУ, сообщило издание Advanced.
«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии ВСУ, положение Украины продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — указали авторы статьи.
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Он добавил, что такого исхода нужно ожидать уже будущим летом. В настоящее время Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой боеприпасов и людей. Силы украинских войск тают, поэтому мощный прорыв ВС России практически неизбежен.
Аналитик напомнил, что армия России выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений, протяженность которых составляет сотни километров. А вот ВСУ этого делать не стали, что является большой ошибкой.
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос ранее заявил, что укрепления ВС России значительно превосходят оборонительные конструкции Украины в зоне СВО.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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