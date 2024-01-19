Спецоперация 19 января 2024, 03:29 Стало известно, сколько западной техники потеряли ВСУ в ходе контрнаступления Генерал Ставицкой: ВСУ потеряли 180 единиц военной техники при контрнаступлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в ходе летнего контрнаступление потеряли более 180 единиц военной техники. Об этом заявил начальник инженерных войск российской армии генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью изданию «Красная звезда».

Военачальник сообщил, что подтвержденные потери боевой и военной техники ВСУ за весь период специальной военной операции превысили 500 единиц.

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«Из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танков Leopard, боевых машин пехоты Bradley и других образцов, поставленных Западом», — уточнил Ставицкий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за прошлый год превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Глава Минобороны добавил, что российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.