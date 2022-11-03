Стало известно, сколько пленных солдат ВСУ находятся в ЛНР | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 18:19 Стало известно, сколько пленных солдат ВСУ находятся в ЛНР Омбудсмен Сердюкова: в ЛНР находятся 1180 пленных солдат ВСУ РИА "Новости"

Читать 360tv в

В Луганской Народной Республике находятся 1180 пленных украинских солдат. Об этом рассказала ТАСС омбудсмен в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса», — уточнила она, имея в виду осуществленный сегодня обмен пленными в формате «107 на 107».

Реклама

Освобожденные на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ улетят в Москву, где им предстоит лечение, реабилитация и при необходимости — работа с психологом.

Реклама

Ранее освобожденный из украинского плена военнослужащий рассказал, что после допроса сдавшихся держали в клетке на улице, написало РИА ФАН. Пленным завязывали глаза, их избивали, «могли плюнуть».

Военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики также рассказал RT о пережитых в украинском плену побоях и пытках. Кроме того, он сообщил, что украинские мошенники писали его родным и шантажировали, вымогая деньги, — и это не единственный такой случай. Родственникам пленных угрожают, что, если те не отправят крупную сумму, безопасность их близкого человека окажется под угрозой.