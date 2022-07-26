Стало известно, сколько человек примут участие в референдуме по вхождению Запорожья в состав РФ

Во время референдума по вступлению Запорожской области в состав России свой голос смогут отдать свыше 500 тысяч человек. Такими данными в интервью ТАСС поделился член региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

«Это будет свыше полумиллиона людей, кто имеет право голоса [на референдуме]», — заявил он.

По его словам, это подтвержденная цифрами информация. Также Рогов отметил, что вхождение региона в состав РФ снизит число провокаций со стороны Украины.

Ранее член совета ВГА Запорожской области заявил, что референдумы по статусу Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день. По его словам, на данный момент проведение голосования планируют на сентябрь.

«Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом», — сказал Рогов.

Также он сказал, что проведение референдума в один день является оптимальным вариантом. Эти слова Рогова привел RT.