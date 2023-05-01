Спецоперация 01 мая 2023, 05:12 Стало известно об упреждающем авиаударе ВС России перед контрнаступлением ВСУ РВ: Россия нанесла упреждающий удар по ВСУ перед их контрнаступлением РИА «Новости»

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Свыше 10 бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) России намерены нанести упреждающий удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В небе армада ВКС России: наносится упреждающий удар по объектам врага перед контрнаступлением», — говорится в сообщении.

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По данным Telegram-канала, свыше 10 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз.

Также, как отметили авторы канала, в небо поднялись беспилотники, один из них уже поразил военную цель в Павлограде.

Российские военные нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде в Днепропетровской области, в результате на складах с боеприпасами произошла детонация. Этот железнодорожный узел использовался украинскими военными для снабжения и переброски резервов.

Позже член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что ВС России нанесли удар по складам с боевыми комплектами и горюче-смазочными материалами ВСУ в Павлограде. По словам Рогова, украинские бойцы копили их для контрнаступления.