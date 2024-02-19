Спецоперация 19 февраля 2024, 16:41 Стало известно об ожесточенных боях на Запорожском направлении Рогов: ВС России ведут ожесточенные бои около сел Работино и Вербовое РИА «Новости»

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Российские военные ведут ожесточенные бои на Запорожском направлении, вблизи сел Работино и Вербовое. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, удары наносятся со стороны Вербового, Новопокровки, Новопрокоповки, а также с направления западнее села Работино.

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«Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери — как в военной технике, так и личном составе», — констатировал Рогов.

Накануне, 18 февраля, он сообщал, что российским подразделениям в течение суток удалось занять четыре опорных пункта ВСУ в районе Работина. Кроме того, Владимир Рогов предупредил, что украинские власти готовят кровавую провокацию — вероятно, в Донецке. По данным его источников в окружении высшего руководства Украины, атаку задумали для того, «чтобы все говорили о ней», а не об успехах российской армии и позорном бегстве ВСУ из Авдеевки.