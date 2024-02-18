Спецоперация 18 февраля 2024, 19:24 Стало известно о судьбе брошенной на поле боя военнослужащей ВСУ Сальдо: брошенная на поле боя военнослужащая ВСУ лечится в госпитале РИА «Новости»

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Украинская военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, находится в военном госпитале. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости».

«Эта женщина продолжает лечение в российском военном госпитале», — сказал он.

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Бойцы Вооруженных сил России спасли украинскую военнослужащую в декабре 2023 года. Боевики ВСУ бросили раненую женщину прямо на поле боя.

Военнослужащая увидела в воздухе российский беспилотник и подала знак. Российские военные эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь.

Двое раненых солдат из Вооруженных сил России и ВСУ в течение 10 дней помогали друг другу выжить на поле боя. Украинец умер, а бойца ВС РФ успели спасти. Он попал в больницу с обморожением конечностей.

Ранее российский солдат спас пострадавшего сослуживца в разгаре боя. Он тащил его на себе по полю, уворачиваясь от гранат.