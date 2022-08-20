Стало известно о состоянии главы ВГА Херсонской области Сальдо после отравления

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо чувствует себя лучше. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — уточняется в сообщении.

Лечением чиновника занимаются специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его продолжают углубленно обследовать.

В Министерстве обороны Российской Федерации добавили, что сейчас идет расследование отравления Сальдо боевыми веществами.

Владимир Сальдо попал в больницу 4 августа. Сам чиновник уточнил, что хотел отказаться от госпитализации, но врачи настояли. Его отвезли в токсикологическую реанимацию в Москве. Медики выявили у Сальдо кислородное голодание тканей и органов и подключили к аппарату ИВЛ.