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    20 августа 2022, 18:41

    Стало известно о состоянии главы ВГА Херсонской области Сальдо после отравления

    Власти Херсонской области сообщили об улучшении госпитализированного главы ВГА Сальдо

    Дарья Морозова

    Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо чувствует себя лучше. Об этом говорится в его Telegram-канале.

    «Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — уточняется в сообщении.

    Лечением чиновника занимаются специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его продолжают углубленно обследовать.

    В Министерстве обороны Российской Федерации добавили, что сейчас идет расследование отравления Сальдо боевыми веществами.

    Владимир Сальдо попал в больницу 4 августа. Сам чиновник уточнил, что хотел отказаться от госпитализации, но врачи настояли. Его отвезли в токсикологическую реанимацию в Москве. Медики выявили у Сальдо кислородное голодание тканей и органов и подключили к аппарату ИВЛ.