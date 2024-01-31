31 января 2024, 08:50
Стало известно о серьезных потерях ВСУ на сватовско-кременском участке фронта
Марочко заявил о больших потерях ВСУ на сватовско-кременском участке фронта
Вооруженные силы Украины продолжают терять личный состав на сватовско-кременском участке фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил подподковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Судя по перехваченным данным, противник несет потери в районах Кривошеевки, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки и Невского.
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«Восполнение потерь осуществляется с большими перебоями», — подчеркнул Марочко.
Он добавил, что новички попадают на этот участок без мотивации и навыков обращения с оружием, они подвержены паническим настроениям.
Беспокойство в рядах ВСУ также вызвано активными действиями российских военнослужащих, подытожил офицер ЛНР.
Ранее Марочко заявил, что после взятия Табаевки в Харьковской области ВС России продолжают укреплять свои позиции на этом направлении и занимают господствующие высоты.
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