Спецоперация 12 марта 2023, 08:34 Стало известно о ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости»рассказал подподковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Аендрей Марочко, сославшись на свои источники.

«Украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения», — констатировал он.

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По словам Марочко, в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка прибывают новые подразделения, а обескровленные выводятся оттуда.

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До этого отставной подполковник рассказывал, что в связи с большими потерями именно на Купянском направлении украинское командование вынуждено переукомплектовывать части неподготовленными военнослужащими. В результате у 80% бойцов ВСУ на это направлении вообще отсутствует боевой опыт.

Как накануне сообщало Минобороны России, украинская армия за сутки потеряла до 50 военнослужащих на Купянском направлении. Также ВС России уничтожили пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика».