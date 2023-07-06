Спецоперация 06 июля 2023, 05:43 Стало известно о провальной попытке ВСУ атаковать под Новоселовским Минобороны: ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать под Новоселовским РИА «Новости»

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Украинские военные неудачно попытались атаковать на Купянском направлении в районе Новоселовского. В результате стрелкового боя со стороны группировки «Запад» противник понес большие потери и отошел на ранее занимаемые позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в комментарии ТАСС.

Украинские военные, по его словам, предприняли попытку атаковать в полосе обороны 1-й танковой армии.

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«В ходе стрелкового боя военнослужащие 7-го мотострелкового полка уничтожили до отделения живой силы, в результате чего противник вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сообщил начальник пресс-центра группировки.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки, как добавил Зыбинский, ликвидировала склад боеприпасов ВСУ в районе Песчаного. Для этого российские бойцы использовали самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

На Херсонском направлении российские бойцы ранее ликвидировали до 60 военных и три американские артиллерийские системы М777. Кроме того, противник потерял четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и лишился пункта управления дронами.