Стало известно о провале атаки ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 16:07 Стало известно о провале атаки ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: попытка атаки ВСУ на Краснолиманском направлении не состоялась

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ВСУ попытались атаковать союзные войска на Краснолиманском направлении, однако у них ничего не вышло. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное», — рассказал он.

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Также Конашенков заявил, что ВСУ направили батальонную тактическую группу в сторону населенного пункта Червонопоповка. По его словам, все попытки атак в этих зонах были нивелированы.

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Во время встречи с обороной со стороны союзных сил ВСУ лишились 80 единиц личного состава, шести танков, четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов. Итоги действий для ВС России пока не известны.

Также в Минобороны заявили, что в Днепропетровской области поражено нефтехранилище. Удар нанесли ВС России. Об этом сообщил RT. По данным ведомства, в месте прилета хранилось топливо для группировки ВСУ.