Спецоперация 19 июля 2023, 04:31 Стало известно о применении российскими бойцами новейших танков «Армата» в зоне СВО ТАСС: войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские бойцы группировки «Юг» применили в боевых действиях в зоне спецоперации новейшие отечественные танки Т-14 «Армата». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Активно „Армату“ применяли „южане“ в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк», — поделился собеседник агентства.

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Он также отметил, что после выполнения боевой задачи российские танки вывели с передовой линии, добавил RT.

Российским войскам ранее отправили первую партию самоходных скорострельных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». В госкорпорации «Ростех» отметили, что этот миномет поможет бойцам создавать дымовые завесы. Кроме того, этот комплекс также позволит военным выступать против легкой бронетехники противника, подавлять его личный состав, ослеплять наблюдательные пункты и освещать территорию. Особенностью 2С41 «Дрок» назвали его скорострельность. Самоходный миномет способен выпустить свыше 10 снарядов в минуту.