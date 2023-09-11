Спецоперация 11 сентября 2023, 18:40 Стало известно о потерях ВСУ в ходе боев около поселка Опытное Пушилин: ВСУ пошли в танковую атаку около Опытного и понесли потери РИА «Новости»

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Поселок Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике остался одной из самых горячих точек зоны проведения специальной военной операции. Украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты для продвижения, но понесли большие потери. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что бои на этом участке продолжаются до сих пор и ВСУ не оставили попыток улучшить свое положение.

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«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, но сейчас там достаточно горячо», — заявил Пушилин.

Комментируя ситуацию на Краснолиманском направлении, врио главы республики отметил, что за последнее время серьезных изменений там не зафиксировали. Войска противника несколько раз пытались наступать в сторону села Торского и Серебрянского лесничества, но все их попытки отразили российские силы.

Пушилин добавил, что на Артемовском направлении сейчас временное затишье, связанное с перегруппировкой ВСУ и заменой передовых штурмовиков.

Сложной он назвал ситуацию около поселков Андреевка и Курдюмовка, где ВСУ под ударами артиллерии попытались пройти вперед, но не смогли. Такая же ситуация сохранилась в районе города.

На Угледарском направлении самыми горячими точками стали село Новомайорское и поселок Новодонецкое, где украинские боевики совершили несколько атак, но на деле они оказались только прикрытием для ротации военных, занимающих передовые позиции.

Минобороны России в ходе брифинга в понедельник, 11 сентября, сообщило об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ около поселка Курдюмовка, городов Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. В ходе ударов артиллерии и авиации Южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки до 200 бойцов личного состава убитыми и ранеными.