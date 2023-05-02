Спецоперация 02 мая 2023, 07:27 Стало известно о намерении солдат ВСУ покинуть свои позиции в Марьинке Российский военный рассказал, что ВСУ хотят покинуть свои позиции в Марьинке РИА «Новости»

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Украинские военные не видят смысла удерживать свои позиции в Марьинке и хотят их покинуть. Об этом РИА «Новости» рассказал российский военнослужащий Южной группировки войск с позывным «Кореец».

Боец был ранен во время штурма, не смог уйти в безопасное место. Находясь в нескольких метрах от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), он услышал разговор пятерых человек.

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«Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — рассказал «Кореец».

Он добавил, что разговор шел на украинском языке и все военные заявляли, что уже давно бы ушли, если бы не один из них.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что все позиции украинских военнослужащих в Марьинке взяты под огневой контроль российской армией. По его словам, ВС РФ контролируют 50 из 59 районов населенного пункта.