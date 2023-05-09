09 мая 2023, 21:31
Стало известно о готовности ВСУ к наступлению по нескольким направлениям
Военкор Котенок: ВСУ готовятся к наступлению в течение ближайших суток
Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению по нескольким направлениям. Это произойдет в течение ближайших суток, написал репортер в Telegram-канале.
«Высока вероятность ближайших суток (часов)», — сказано в сообщении военкора.
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Котенок сообщил, что наступление готовится сразу по нескольким направлениям. Приоритетом в данном случае является Южный или Приазовский участок передовой, где замечено скопление сил противника.
«В принципе, есть ясность, где и какими средствами пойдут», — заключил военкор.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у ВСУ есть все необходимое вооружение, чтобы начать «успешное контрнаступление». Накануне США выделили Киеву очередной пакет военной помощи, включающий дополнительные системы ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракеты и радиолокационные станции с украинскими системами ПВО и другое.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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