Спецоперация 05 июля 2023, 02:49 Стало известно о готовящемся наступлении ВСУ на Запорожском направлении 5 июля Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на Запорожском направлении под утро 5 июля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о готовящемся наступлении ВСУ под утро 5 июля. Противник перебрасывает силы в район Степногорска, указал он в своем Telegram-канале.

«Противник перебрасывает силы из состава 116-й отдельной механизированной бригадой численностью до танкового батальона, в район Степногорска с целью в 05:00 5 июля атаковать наши позиции на линии обороны 19-й мотострелковой дивизии», — сказано в сообщении.

Реклама

Начало масштабного наступления в направлении основного удара ожидается на линии Степовое — Жеребянки, флангового — Новоданиловка — Работино. Украинская сторона ликвидирует минно-взрывные ограждения на линии Копани — Работино, что подтверждает намерение ВСУ начать наступательные действия на данном направлении.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля намерен атаковать Запорожскую АЭС при помощи высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Также ВСУ хотят сбросить на станцию ракету «Точка-У» с радиоактивными отходами.