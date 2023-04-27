Спецоперация 27 апреля 2023, 10:11 Стало известно о безуспешных попытках ВСУ атаковать силы РФ на Краснолиманском направлении Марочко заявил о безуспешных попытках ВСУ атаковать силы РФ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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ВСУ проявляют активность на Краснолиманском направлении и безуспешно пытаются атаковать позиции российских бойцов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении наблюдается активизация противника», — отметил экс-офицер.

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По его словам, боевики переходят к активным боевым действиям в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны. Но все попытки противника атаковать российские части пресекают и вынуждают украинскую армию возвращаться на старые рубежи.

Ранее Марочко предупредил, что ВСУ накопили силы на Краснолиманском направлении для наступления. По его словам, анализ численности боевиков, их сосредоточения и наличия техники показал, что враг готов к атакам на узких участках.

Подполковник Народной милиции отметил, что ВСУ стали бросать не передовую большое количество мобилизованных новобранцев.