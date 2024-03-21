Спецоперация 21 марта 2024, 07:59 Стало известно, кто сражается в грузинском легионе ВСУ Пленный Гацарели: в грузинском легионе ВСУ сражаются японцы, британцы, армяне Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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В «Грузинском национальном легионе» на стороне ВСУ сражаются наемники из Британии, Израиля, Японии, Армении и Азербайджана. Об этом пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели, приговоренный к пожизненному сроку в России, рассказал РИА «Новости».

До 2022 года он был стрелком ручного пулемета роты «Альфа» 22-го батальона механизированной бригады вооруженных сил Грузии и решил участвовать в украинском конфликте под влиянием антироссийской пропаганды в грузинских СМИ. Первоначально в легион его не взяли, однако позже Гацарели удалось найти контакт куратора наемников, которая, в свою очередь, поделилась контактами командира «Грузинского национального легиона». Через час после звонка ему 17 марта 2022 года Гацарели уже был на месте дислокации легиона.

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«В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности», — вспомнил собеседник агентства.

Он отметил, что среди наемников были и те, кто сражался на стороне ВСУ с 2014 года.

В феврале московский суд заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили.