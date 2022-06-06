Стало известно, кто и когда решит судьбу ДНР

Определять политическое будущее Донецкой Народной Республики будет ее народ после освобождения всех территорий. В МИД ДНР заявили, что страна пойдет по пути мира и процветания.

Прогноз дала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, слова которой привело РИА «Новости».

«Я вижу будущее Донецкой Народной Республики мирным и процветающим. Если говорить о политической составляющей, это определит сам народ», — сказала она.

Никонорова выразила надежду, что в скором времени всю территорию ДНР освободят. И тогда жители республики смогут высказаться по поводу ее будущего.

«Либо самостоятельное государство, либо вхождение в состав Российской Федерации по примеру наших братьев из Крыма», — уточнила глава МИД ДНР.

Украинская сторона пока что контролирует Славянск, Краматорск, Авдеевку, Марьинку и другие населенные пункты республики, расположенные западнее и северо-западнее Донецка.