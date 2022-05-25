Стало известно количество уничтоженных на Украине турецких беспилотников

Российские вооруженные силы противовоздушной обороны (ПВО) во время выполнения боевых задач специальной операции на Украине уничтожили около 90 турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«В воздухе уничтожены около 90 беспилотников турецкого производства. Они являются просто целью для наших зенитно-ракетных комплексов», — сообщил он.

Также источник уточнил, что точное количество экземпляров, уничтоженных на земле в ангарах, выяснить не представляет возможным.

По словам собеседника, Bayraktar TB2 не может долго прожить в воздухе из-за одноканальной навигации.

«Они сбиваются почти на 100% при повторных заходах», — добавил он.

Bayraktar TB2 может находиться в воздухе до 24 часов, максимальная дальность полета составляет около 150 километров. Беспилотник на подвеске может нести четыре управляемых боеприпаса.