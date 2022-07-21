Украинские военные в Мариуполе заманивали мирных жителей в промышленные зоны заводов имени Ильича и «Азовсталь» под предлогом эвакуации в безопасное место. Об этом РИА «Новости» рассказал командир батареи 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Гром.

По его словам, нацисты также расстреливали мирных людей.

«Всем известно, что они творили в городе. Затягивали мирных людей на заводы под предлогом эвакуации, расстреливали их», — сообщил военный.

Он заявил, что такие же методы использовали гитлеровские солдаты во время Великой Отечественной войны.

«Они сжигали и убивали, расстреливали мирных людей. То же самое происходило сейчас. Ситуаций много было, лицо не понравилось — прострелил ногу или расстрелял», — заключил военнослужащий Народной милиции.

Украинские нацисты захватили комбинат «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции России. Полностью Союзные войска освободили комплекс в конце мая, почти 2,5 тысячи националистов сдались в плен.

РИА ФАН написало, что в телефонах фашистов с «Азовстали» оказались найдены кадры убийств мирных жителей.