05 декабря 2022, 19:16
Стало известно, как работает группа огневого прикрытия в зоне СВО
Телеканал «Звезда»: воздушные экипажи работают вместе с группой боевого прикрытия
В зоне спецоперации экипажи ударных «Ночных охотников» и «Аллигаторов» взлетают в небо парами, а группа огневого прикрытия всегда идет следом, чтобы защитить товарищей. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
На борту Ми-8 есть стрелки, пулеметчики и один медик, который имеет облегченные носилки и то, что поможет дышать военным при ранении грудной клетки.
Реклама
Группа огневой поддержки контролирует происходящее не только в воздухе, но и на земле. В то время, как вертолеты находятся в зоне боевых действий, она приводит в готовность оружие.
Реклама
Реклама
Реклама