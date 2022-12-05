Спецоперация 05 декабря 2022, 19:16 Стало известно, как работает группа огневого прикрытия в зоне СВО Телеканал «Звезда»: воздушные экипажи работают вместе с группой боевого прикрытия

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В зоне спецоперации экипажи ударных «Ночных охотников» и «Аллигаторов» взлетают в небо парами, а группа огневого прикрытия всегда идет следом, чтобы защитить товарищей. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На борту Ми-8 есть стрелки, пулеметчики и один медик, который имеет облегченные носилки и то, что поможет дышать военным при ранении грудной клетки.

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Группа огневой поддержки контролирует происходящее не только в воздухе, но и на земле. В то время, как вертолеты находятся в зоне боевых действий, она приводит в готовность оружие.

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