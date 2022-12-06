Спецоперация 06 декабря 2022, 11:47 Стало известно, как работает фельдъегерско-почтовая связь в зоне СВО Телеканал «Звезда»: посылка для военных должна быть не больше 10 килограммов

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Посылка, которую можно отправить российским военнослужащим, должна весить не более 10 килограммов, а бандероль — не более двух килограммов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Доставку писем и грузов производит специальная фельдъегерская служба. Она выезжает в зону проведения спецоперации в сопровождении нескольких человек, в том числе стрелка.

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По словам начальника обменного пункта Константина, военнослужащим запрещено выходить на связь с помощью мобильных телефонов, а вот написать письмо домой или получить его от родных — не проблема.

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«Буквально вчера мы доставили бойцам около тысячи конвертов», — добавил Константин.

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