Спецоперация 30 ноября 2022, 12:26 Стало известно, как БПЛА находит противника в зоне СВО Телеканал «Звезда»: беспилотник может вести разведку за сотню километров от места старта

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Комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» с беспилотниками «Орлан-10» способны вести радиоэлектронную разведку за сотню километров от места старта. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал оператор БПЛА «Орлан» Алексей.

Кроме того, эти беспилотники хороши тем, что могут находиться в воздухе около двенадцати часов.

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«В основном, работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов (сотовой связи противника. — ред.). Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей» — добавил оператор.

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