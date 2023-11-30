Спецоперация 30 ноября 2023, 17:53 Стало известно, где применяют дроны-камикадзе «Привет-82» на СВО Бюро «Око»: дроны-камикадзе «Привет-82» используют на трех направлениях СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России применяют дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» на трех направлениях СВО: Херсонском, Артемовском и Угледарском. Об этом журналистам рассказали в конструкторском бюро «Око».

Производитель не стал разглашать детали и количество дронов.

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«Привет-82» применяется в контрбатарейной борьбе и для штурма укрепрайонов. Дроны способны развивать скорость до 140 километров в час и летать на расстояние до 30 километров. Полезная нагрузка летательных аппаратов достигает 5,5 килограмма, отметила «Российская газета».

Ранее американский военный эксперт Гай Маккардл в беседе с представителями прессы выразил удивление возможностями российских мини-дронов для Су-57. Он отметил, что истребитель пятого поколения может «развивать скорость до двух Махов», и теоретически запуск беспилотника на такой высокой скорости «уничтожит его из-за турбулентности». Маккардл признался, что поначалу не поверил материалам о создании мини-беспилотников, но через некоторое время счел их «вполне правдоподобными».