Стало известно, где мобилизованные могут оставить своих домашних животных | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 15:49 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно, где мобилизованные могут оставить своих домашних животных «Объясняем.рф»: мобилизованные смогут оставить животных в специализированных приютах freepik

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Мобилизованные мужчины, которым не с кем оставить домашних животных, смогут отдать их в специализированные приюты. Об этом рассказали на портале "Объясняем.рф", который запустило правительство России.

Для интересующихся собрали контакты крупных приютов в регионах России. Мобилизованным посоветовали связаться с выбранной организацией, чтобы узнать о наличии свободных мест, прежде чем привезти туда животное.

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Ранее в форме "вопрос - ответ" на том же сайте россиянам объяснили, смогут ли участники мобилизации осуществлять денежные переводы в регионы РФ, спишут ли военнослужащим долги в случае их инвалидности или смерти, кто официально относится к членам семьи военнослужащих и так далее.

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Жители активно задают вопросы о частичной мобилизации по горячей линии (122). Телефон работает круглосуточно без выходных, задействованы более 200 операторов. В Московской области также создали Telegram-бот, где собраны вопросы и ответы по этой теме.

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