«Сталинград» против нацизма. Российские снайперы испытали на Украине новую винтовку

Тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград» оружейника Владислава Лобаева испытали российские военные при проведении спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Снайперская винтовка Лобаева „Сталинград“ применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — рассказал он.

TSVL-8 «Сталинград» эффективно сработала на дистанции до 1,5 километра. Ее создала и производит частная оружейная компания Lobaev Arms.

Модульная мультикалиберная снайперская винтовка имеет скелетонную конструкцию на основе шасси. Она весит 6,2 килограмма и стреляет специальными патронами 338 Lapua Magnum. Магазин вмещает пять штук, скорость стрельбы — 850 метров в секунду. В базовой комплектации винтовка поражает цели на расстоянии до 1,6 километра.