Стали известны условия содержания мирных жителей в бомбоубежище завода «Азот»

Мирные жители Северодонецка несколько недель провели в бомбоубежище завода «Азот», где их удерживали украинские боевики. Условия, в которых оказались люди, показал военный корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.

Журналист отметил, что сами по себе помещения большие и вместительные. Но там нет света, чувствуется сырость и не хватает свежего воздуха.

При строительстве завода в бомбоубежище предусмотрели скважину для добычи воды. Но установленный там насос оказался неработающим. Поэтому добывали воду вручную — при помощи специальной круглой тары.

Как это происходило, показал сотрудник завода Юрий. По его словам, несмотря на то, что вода из артезианской скважины, ее фильтровали через вату.

Об освобождении Северодонецка и взятии его под контроль подразделениями Луганской Народной Республики при поддержке российских войск Минобороны сообщило накануне. Посол ЛРН в России Родион Мирошник сообщил, что освобожденные с «Азота» заложники рассказали еще о сотнях мирных жителей, которые остались в подвалах предприятия.