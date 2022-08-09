Стали известны требования к идущим на Украину судам

Суда, планирующие загрузиться на Украине, должны следовать стандартной процедуре прибытия и отбытия, говорится в руководстве по продуктовой сделке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинская сторона обязана уведомлять Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле о прибывающем для досмотра в Турции судне. Представители центра после запроса организуют инспекцию корабля.

«Украинским властям предоставляют информацию о результатах всех проверок максимально быстро после их завершения», — поясняется в руководстве.

Необходимо убедиться, что на борту судна нет «несанкционированных грузов и/или персонала». После досмотра решается, может ли судно продолжать движение.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали соглашение, которое сняло ограничение на экспорт российских продуктов. Оно также затронуло вопрос вывоза украинского зерна.

До этого Reuters распространило информацию об обязательствах России и Украины не атаковать торговые суда в рамках «зерновой сделки».