Стали известны результаты экзитпола первого дня референдума в Запорожской области | 360°

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25 сентября 2022, 11:19

Стали известны результаты экзитпола первого дня референдума в Запорожской области

Экзитпол: 93% голосующих в Запорожье в первый день высказались за присоединение к России

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В подконтрольной России части Запорожской области проходит референдум о дальнейшей территориальной принадлежности региона. В первый день голосования 93% участников выборного мероприятия сообщили, что отдали свой голос за вхождение в состав России. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на данные экзитпола.

Информацию предоставил Крымский республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ).

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«Опрошено 500 жителей области. Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации», — сообщили организаторы опроса.

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По их словам, 7% собеседников захотели остаться в составе Украины.

Ранее стало известно, что в первый день референдума явка в зачищенной от ВСУ части Запорожской области составила 20,52%. Об этом сообщил RT. Общий объем жителей региона избирательного возраста не уточняется,

Референдумы о территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей проходят с 23 по 27 сентября.

Места для голосования организовали и в Подмосковье. Узнать свой избирательный участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

Обстановка в Запорожье

Референдум в Запорожской области 2022

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