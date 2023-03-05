Спецоперация 05 марта 2023, 14:40 Стали известны потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении Минобороны: российские военные уничтожили до 180 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировки российских войск «Центр» уничтожила за сутки до 180 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).

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Помимо этого, ВС РФ уничтожили на этом направлении боевую машину пехоты ВСУ, четыре боевые бронированных машины, а также одну самоходную гаубицу «Гвоздика».

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Значительные успехи продемонстрировала на Донецком направлении Южная группировка войск, отметили в ведомстве. За сутки российские военнослужащие уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ, одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777, САУ М109 Paladin, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч», а также гаубицу Д-30