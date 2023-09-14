Спецоперация 14 сентября 2023, 04:31 Стали известны потери ВСУ с начала СВО Гагин: Украина потеряла около 500 военнослужащих flickr.com

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С начала специальной военной операции на Украине погибли около полумиллиона военнослужащих ВСУ. Такие цифры получаются из анализа разведданных, а также открытых источников. Советник врио главы ДНР Ян Гагин поделился с РИА «Новости» арифметикой украинских потерь.

По мнению Гагина, цифра в полмиллиона погибших бойцов ВСУ близка к истине. Это подтверждают разведданные, а также случайные или неслучайные оговорки политиков — как украинских, так и американских.

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«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, что на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих, он ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру», — выразил уверенность Гагин.

Он напомнил и другую историю — о том, что украинский сотовый оператор «Киевстар» запустил благотворительную акцию, предложив всем пользователям отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего бойца ВСУ. В проморолике акции указали, что 400 тысяч военных уже никогда не ответят на звонок. Позже видео удалили.

По словам Гагина, эти цифры касаются только безвозвратных потерь. В них не учтены те, кто получил ранения, а также пропавшие без вести. Чиновник сделал вывод, что на Украине не просто кризис призывного ресурса — страна близка к демографическому срыву.