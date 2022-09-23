Стали известны подробности утреннего взрыва в Мелитополе | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 09:37 Поделиться Telegram

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Viber Стали известны подробности утреннего взрыва в Мелитополе Член ВГА Запорожья Рогов: в Мелитополе сработало взрывное устройство у жилого дома РИА «Новости»

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Утренний взрыв в Мелитополе произошел из-за выброшенного из автомобиля взрывного устройства. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА), председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня, около 07:00, возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля», — сказал он.

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По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Сработавшее устройство повредило забор и выбило стекла в доме.

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Рогов написал, что жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Он отметил, что местные силовые структуры уже получили ориентировку на машину.

По его словам, уже начался розыск лиц, причастных к взрыву. Само происшествие Рогов классифицировал как террористический акт.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» призвал земляков быть бдительными и делиться информацией о подозрительных людях или предметах.

Ранее Рогов сообщил о старте референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

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