Спецоперация 31 декабря 2023, 19:24 Стали известны подробности ударов по «Правому сектору» и «Кракену» Координатор подполья Лебедев раскрыл подробности ударов в Харькове Pxhere

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Удары по Харькову были нацелены на здания, где находились украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена»**. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты „Правого сектора“* и „Кракена“**», — заявил он.

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Лебедев уточнил, что многих членов националистических подразделений расселили в хостелах и жилых домах. Украинская служба безопасности запретила снимать на видео повреждения зданий. Но есть данные, что были уничтожены офицеры Главного управления разведки, харьковской Службы безопасности, около 200 иностранных наемников и бандеровцев.

Ранее российские силы нанесли «удар возмездия» после теракта в Белгороде по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Войска также уничтожили украинский склад ГСМ на окраине Харькова и ударили по филиалу национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области. Помимо этого, ВС РФ поразили пункт дислокации боевиков и наемников ВСУ.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

**«Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.

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