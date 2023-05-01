01 мая 2023, 13:14
Стали известны подробности удара ВС России по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
«РВ» раскрыла детали удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
Вооруженные силы России атаковали военные объекты в Павлограде Днепропетровской области. Подробности удара по транспортному узлу украинских войск опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
«По одной версии — поражен оборонный объект ракетостроения, по другой — промзона снова использовалась Киевом для хранения вооружения», — сказано в сообщении.
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По словам главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в Павлограде было повреждено промышленное предприятие. На месте начался сильный пожар, который уже потушили оперативные службы.
Российские военные нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде в ночь на понедельник. В результате на складах сдетонировали боеприпасы. Уточнялось, что этот железнодорожный узел использовался украинскими подразделениями для снабжения и переброски резервов.
Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что российские силы наносят упреждающие удары по позициям Вооруженных сил Украины, чтобы сорвать весеннее контрнаступление противника.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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