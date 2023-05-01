Спецоперация 01 мая 2023, 13:14 Стали известны подробности удара ВС России по транспортному узлу ВСУ в Павлограде «РВ» раскрыла детали удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде Канал «Военкоры русской весны» / Telegram

Читать 360tv в

Вооруженные силы России атаковали военные объекты в Павлограде Днепропетровской области. Подробности удара по транспортному узлу украинских войск опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«По одной версии — поражен оборонный объект ракетостроения, по другой — промзона снова использовалась Киевом для хранения вооружения», — сказано в сообщении.

Реклама

По словам главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в Павлограде было повреждено промышленное предприятие. На месте начался сильный пожар, который уже потушили оперативные службы.

Российские военные нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде в ночь на понедельник. В результате на складах сдетонировали боеприпасы. Уточнялось, что этот железнодорожный узел использовался украинскими подразделениями для снабжения и переброски резервов.

Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что российские силы наносят упреждающие удары по позициям Вооруженных сил Украины, чтобы сорвать весеннее контрнаступление противника.