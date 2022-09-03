Спецоперация 03 сентября 2022, 08:39 Поделиться Telegram

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Viber «Шансов у ВСУ не было». Российский десантник рассказал об отражении нападения в ходе спецоперации Российский десантник рассказал об отражении нападения пехоты ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения ВДВ отразили нападение ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине.Группу украинской пехоты обнаружил беспилотник.

Российские десантники вели оборону, ведя огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Десантник с позывным «Тихий» рассказал, артиллерия ВС России работала так, что «шансов [у противника] не было», подключились танки и гранатометы, сообщило РИА «Новости».

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«Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели: как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь», — подчеркнул российский военный.

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Ранее командир Ка-52 рассказал о боевом вылете на Украине. Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Восточного военного округа уничтожили очередной опорный пункт противника. Минобороны России показало боевой вылет при проведении спецоперации на Украине.

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