Стали известны подробности боя под Херсоном, где российские штурмовики уничтожили спецназ ВСУ | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 18:58 Стали известны подробности боя под Херсоном, где российские штурмовики уничтожили спецназ ВСУ «Военная хроника»: удар по технике спецназа ВСУ нанесли штурмовики Су-25 РИА "Новости"

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Штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплению техники спецназа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Бой был в Херсонской области. Потери с украинской стороны превысили 80 человек и 10 единиц техники.

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Две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) Украины попытались провести разведку боем у позиций российских военных в Борозенском и Пятихатках.

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Украинский спецназ применил три переоборудованных легких броневика Husky TSV. Бойцов привезли автобус, КамАЗ и пикапы. Но скоро колонну машин засек беспилотник «Орлан-30». По скоплению техники ВСУ ударили штурмовики. Самолеты поддержали орудия «Гиацинт-Б».

Ранее сообщалось, как механизированные роты ВСУ попытались прорвать оборону на Краснолиманском направлении.

В Минобороны России рассказали об уничтожении более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, написал RT.