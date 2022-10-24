Стали известны подробности боя под Херсоном, где российские штурмовики уничтожили спецназ ВСУ | 360°

24 октября 2022, 18:58
Стали известны подробности боя под Херсоном, где российские штурмовики уничтожили спецназ ВСУ
«Военная хроника»: удар по технике спецназа ВСУ нанесли штурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплению техники спецназа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Бой был в Херсонской области. Потери с украинской стороны превысили 80 человек и 10 единиц техники.
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Две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) Украины попытались провести разведку боем у позиций российских военных в Борозенском и Пятихатках.
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Украинский спецназ применил три переоборудованных легких броневика Husky TSV. Бойцов привезли автобус, КамАЗ и пикапы. Но скоро колонну машин засек беспилотник «Орлан-30». По скоплению техники ВСУ ударили штурмовики. Самолеты поддержали орудия «Гиацинт-Б».
Ранее сообщалось, как механизированные роты ВСУ попытались прорвать оборону на Краснолиманском направлении.
В Минобороны России рассказали об уничтожении более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, написал RT.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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