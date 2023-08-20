Спецоперация 20 августа 2023, 03:48 Стали известны планы Украины по контрнаступлению Business Insider: ВСУ поставят все свои фишки на стол в контрнаступлении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинское военное руководство решило ввести в бой свои резервы. Об этом аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк сообщил порталу Business Insider.

«Украинские генералы решили выложить все свои фишки на стол, предложив все, что они намерены использовать», — сказал он.

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Эксперт указал на медленное продвижение контрнаступления из-за «огромной глубины русских минных полей». Официальный Киев рассчитывает на такие дополнительные подразделения, как 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ и 46-я аэромобильная бригада. По прогнозам Кларка, контрнаступление продлится еще два месяца.

Независимый аналитик по вопросам безопасности из Киева Джимми Раштон предположил, что на продолжительность наступления в ближайшие месяцы повлияют темпы боевых действий и погодные условия.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что без помощи НАТО украинская армия продержится не более двух недель.